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Профессор Продеус: введение диагноза сверхожирение в РФ – это тревожный сигнал

Профессор Продеус: введение диагноза сверхожирение в РФ – это тревожный сигнал

Введение диагноза «сверхожирение» в России стало тревожным сигналом, который говорит о том, что количество пациентов с экстремально высокой массой тела растет.

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