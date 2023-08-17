Медвежий угол

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Историк моды Васильев уверен, что мы ещё будем просить прощения у всех сбежавших из России

Историк моды Васильев уверен, что мы ещё будем просить прощения у всех сбежавших из России

Юрий Кот На днях экс-ведущий Первого канала Александр Васильев (до спецоперации в программе «Модный приговор» он много лет учил женщин красиво одеваться), сбежавший год назад в Европу, решил напомнить о себе и в интервью по видеосвязи заявил, что пройдет время, и из тех, кто сбежал покинул Россию, в нашей стране сделают героев.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Герои? ТАК &quot;по-геройски&quot; дрыснули из России в трудный час, только пятки замелькали? С ЧЕГО это их бы приняли за &quot;героев&quot;?
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3 час.
ВВ
Владимир Витковский
Это чучело что о себе возомнило ? Петух полноприводной !!!
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3 час.
НС
Наталья Середа
Эрнст знает кого держать на первом канале.
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1 час.

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