Историк моды Васильев уверен, что мы ещё будем просить прощения у всех сбежавших из России
Юрий Кот
На днях экс-ведущий Первого канала Александр Васильев (до спецоперации в программе «Модный приговор» он много лет учил женщин красиво одеваться), сбежавший год назад в Европу, решил напомнить о себе и в интервью по видеосвязи заявил, что пройдет время, и из тех, кто сбежал покинул Россию, в нашей стране сделают героев.
Комментарии
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Герои? ТАК "по-геройски" дрыснули из России в трудный час, только пятки замелькали? С ЧЕГО это их бы приняли за "героев"?
Это чучело что о себе возомнило ? Петух полноприводной !!!
Эрнст знает кого держать на первом канале.
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