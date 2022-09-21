Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирма
    Стрелять военкомов надо. Пусть живут и боятся!Военком Черникова...
  • Любовь Суворова
    Печально видеть как некоторые ведутся на фейки,на пропаганду,на толпу протестующих,чего Вы хотите? Вам хочется лечь п...Депутат из Ирана ...
  • Надежда
    Понял, дурачок, каркадым могла и не в стену нож засадить!))🤣Бросивший семью р...

ВСУ обрушили на Макеевку снаряды НАТО

Сотрудники представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК распространяют информацию о том, что боевики, входящие в состав Вооружённых сил Украины, ударили по населённому пункту Макеевка при помощи снарядов «натовского» калибра 155 мм.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх