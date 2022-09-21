ВСУ обрушили на Макеевку снаряды НАТО

Сотрудники представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК распространяют информацию о том, что боевики, входящие в состав Вооружённых сил Украины, ударили по населённому пункту Макеевка при помощи снарядов «натовского» калибра 155 мм.
Сотрудники представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК распространяют информацию о том, что боевики, входящие в состав Вооружённых сил Украины, ударили по населённому пункту Макеевка при помощи снарядов «натовского» калибра 155 мм.
Свежие комментарии