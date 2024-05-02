Песков: слова Байдена о ксенофобии отражают реальность с точностью до наоборот

Как заявил журналистам в четверг, 2 мая, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, заявления американского президента Джо Байдена о том, что Россия, так же как и Китай и Япония, является ксенофобской страной, отражают реальность с точностью до наоборот.