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Юго-Восточный Курьер

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Участники СВО могут бесплатно посещать ряд экспозиций Музейного города ВДНХ

Участники СВО могут бесплатно посещать ряд экспозиций Музейного города ВДНХ

Сейчас участники СВО могут бесплатно посещать более 10 музейных павильонов ВДНХ Бесплатно посещать ряд площадок, входящих в Музейный город на ВДНХ, могут участники и ветераны специальной военной операции.

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