Участники СВО могут бесплатно посещать ряд экспозиций Музейного города ВДНХ

Сейчас участники СВО могут бесплатно посещать более 10 музейных павильонов ВДНХ Бесплатно посещать ряд площадок, входящих в Музейный город на ВДНХ, могут участники и ветераны специальной военной операции.
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