В Казани завершился фестиваль «Традиционный костюм народов России»

В Казани прошёл масштабный творческий форум, посвящённый народному костюму, который собрал более 430 участников из 31 региона страны.
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