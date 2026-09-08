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Регионы России

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В Казани завершился фестиваль «Традиционный костюм народов России»

В Казани завершился фестиваль «Традиционный костюм народов России»

В Казани прошёл масштабный творческий форум, посвящённый народному костюму, который собрал более 430 участников из 31 региона страны.

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