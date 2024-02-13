МВФ: Решение Запада о конфискации активов РФ требует юридического основания

Возможная конфискация Западом заблокированных активов РФ требует юридического обоснования. С таким заявлением выступила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат во время общения с изданием Foreign Policy.
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