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Федерация футбола ОАЭ о матче с Казахстаном: «Результаты не так важны в подобных противостояниях»

Сборная ОАЭ по футболу определила основные цели, которые будет преследовать в товарищеском матче с национальной командой Казахстана, который состоится сегодня в Абу-Даби.

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