«Все те негативные комментарии я написал сам» — разработчик ремейка Silent Hill 2 прокомментировал раскритикованный трейлерНедавно президент Bloober Team, Петр Бабено (Piotr Babieno), заявил, что ожидаемый многими фанатами ремейк Silent Hill 2 находится на финальной стадии разработки.
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