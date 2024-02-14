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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Все те негативные комментарии я написал сам» — разработчик ремейка Silent Hill 2 ...

«Все те негативные комментарии я написал сам» — разработчик ремейка Silent Hill 2 ...

«Все те негативные комментарии я написал сам» — разработчик ремейка Silent Hill 2 прокомментировал раскритикованный трейлерНедавно президент Bloober Team, Петр Бабено (Piotr Babieno), заявил, что ожидаемый многими фанатами ремейк Silent Hill 2 находится на финальной стадии разработки.

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