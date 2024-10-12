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Царьград

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НАТО готовится к ядерной войне с Россией: Аналитик увидел явный признак

НАТО готовится к ядерной войне с Россией: Аналитик увидел явный признак

Коротченко высказался об очередных учениях ЗападаВ скором времени блок НАТО начнёт учения Steadfast Noon, в ходе которых будут отработаны процедуры по передаче американских ядерных бомб B61-13 западным странам.

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