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Военное обозрение

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Истребительная, истребительно-бомбардировочная и штурмовая авиация Югославии, Сербии и Хорватии

Истребительная, истребительно-бомбардировочная и штурмовая авиация Югославии, Сербии и Хорватии

С середины 1960-х основу истребительного парка СФРЮ составляли советские МиГ-21. В настоящее время в Сербии эксплуатируются МиГ-29 и ожидается поставка французских Dassault Rafale.

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