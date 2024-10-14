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Нижегородцам вернут трамвай до Чёрного пруда

Нижегородцам вернут трамвай до Чёрного пруда

В Нижнем Новгороде сегодня возобновят движение трамваев по маршруту №2.С 12:00 14 октября в Нижнем Новгороде возобновится движение трамваев №2 от первого депо до Чёрного пруда.

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