Телеканал "КРЫМ 24"

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Больше 10 улиц Симферополя остались без света в четверг

Из-за планового ремонта трансформаторных подстанций и линий электропередач часть Симферополя осталась без электричества 31 марта.

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