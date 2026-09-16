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Аргументы и Факты

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Евродепутат Блага заявил, что фон дер Ляйен «упала с другой планеты»

Евродепутат Блага заявил, что фон дер Ляйен «упала с другой планеты»

Словацкий депутат Европарламента Любош Блага заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Кая Каллас являются наибольшей бедой для континента со времен окончания Второй мировой войны.

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