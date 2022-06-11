Вечерняя Москва

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Российские космонавты поздравили жителей страны с днем России

Российские космонавты поздравили жителей страны с днем России

Российский экипаж Международной космической станции (МКС) поздравил соотечественников с Днем России. Находящиеся в космосе Денис Матвеев, Сергей Корсаков и Олег Артемьев в воскресенье, 12 июня, упомянули о великом историческом наследии государства.

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