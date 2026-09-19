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USDT на Ethereum потерял более 251 тысячи кошельков

USDT на Ethereum потерял более 251 тысячи кошельков

Количество непустых кошельков с USDT на Ethereum за 11 дней сократилось на 251 350 адресов. По данным Santiment, это крупнейшее краткосрочное снижение показателя с периода после краха FTX в декабре 2022 года.

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