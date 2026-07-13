В Институте Пушкина определили слово с наибольшим количеством значений

Именно такая гибкость делает русский язык одновременно красивым и сложным для изучения Глагол "идти" в русском языке отличается высокой полисемичностью, что подтверждают различные словари, сообщила РИА Новости Александра Ольховская, руководитель лаборатории лексикографии Института Пушкина.