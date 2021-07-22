Шеф-повар рассказал, почему тушенку надо "трясти и слушать"

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Распознать качественную тушенку можно еще на этапе покупки, для этого достаточно воспользоваться всего несколькими простыми советами, утверждает эксперт качества пищевых технологий, шеф-повар Евгений Данко.