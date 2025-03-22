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Юрист раскрыл, почему нельзя открывать капот машины по требованию ГАИ без протокола

Юрист раскрыл, почему нельзя открывать капот машины по требованию ГАИ без протокола

Для водителей проверка документов на дороге — процедура обыденная, давно ставшая частью повседневного опыта.

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Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Не первый раз читаю вот такие посты. И с каждым прочитанным создается странное впечатление: Словно на дорогах у нас не ГАИ, задача которой, вообще- то обеспечивать безопасность движения и ПОМОГАТЬ водителям, а шайка бандитов, которые смотрят под капот только для того, чтобы потом залезть в ваш кошелек! Все- таки прав был Саакашвили, когда разогнал к чертовой матери эту шайку ворья и вымогателей! А потом методично создавал дорожную полицию. Притом именно такую: Которая главной своей задачей ставила не получение прибыли, не палку в отчете, а помощь водителям! Как бы нам не помешал вот такой президент!
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