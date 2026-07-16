Как переместить газовую колонку на законных основаниях

Лето — отличное время для обновления жилья. Но ремонт далеко не всегда ограничивается сменой обоев. Зачастую собственники монтируют дополнительные газовые плиты, переносят газовые колонки, чтобы установить новый гарнитур или сделать помещение более функциональным.