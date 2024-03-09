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С нами не соскучишься!

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Колкие фотографии на злободневные темы XXI века: Ешь, пей, веселись

Колкие фотографии на злободневные темы XXI века: Ешь, пей, веселись

Сладкий сон в дорогущем гробу, томный вечер с собственным отражением, подарок на Рождество в виде двух коробок, в которых запчасти от живых кукол, уколы красоты, больше похожие на сомнительный выбор со стороны представительницы прекрасного пола, андрогинное создание в полосатых гольфах, перчатки с ботинками из человеческой кожи и растолстевший до невероятных размеров мальчик с надкусанным шоколадным печеньем – меньшее из всех зол, с чем сталкивается любопытный зритель, наткнувшийся случайно на пугающе-интригующее творчество Хью Крэтчмера (Hugh Kretschmer), специализирующегося на неординарной рекламе и фэшен-съёмке.

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