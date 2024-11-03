Елизавета Пащенко и Ева Авеева нашли «Мужа на двоих»

Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Сергея Терещука «Муж на двоих». Главные роли исполнили Елизавета Пащенко, Игорь Чернявый, Ева Авеева и Валерий Лаппо, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».
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