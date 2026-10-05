Назаров о Райндле во главе ИИХФ: «Многополярный мир наступил. Если европейцы не поймут, что пора менять политику, то останутся ни с чем – как их автопром на нашем рынке»

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Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров высказался об избрании Франца Райндля новым президентом ИИХФ.

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