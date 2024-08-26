В ЯНАО краснокнижный орлан-белохвост попал в объектив камеры

На Ямале сняли на видео занесенного в Красную книгу России орлана-белохвоста. Поймать птицу в объектив удалось государственному инспектору, сообщила окружная дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии