Почему нацисты из Германии бежали именно в Аргентину. Развенчиваем мифы и выясняем правду

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. На этой неделе популярны статьи с разбором того, почему нацисты бежали именно в Аргентину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- ХРОНИКИ МИГРАНТСКОГО БЕСПРЕДЕЛА: В САМАРЕ ДЕПУТАТ С ПИСТОЛЕТОМ ВЫЗВОЛЯЛ РУССКУЮ ДЕВУШКУ ИЗ РУК ПЬЯНЫХ ПРИЕЗЖИХ
- Министрам давно пора устроить экскурсию в «Пятерочку» или «Магнит». Пусть посмотрят на цены и сравнят со своими цифрами
- Зеленский остался без кокса: Ахметов в ярости взорвал свою шахту под Покровском
Свежие комментарии