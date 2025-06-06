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Царьград

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В 2025 году в Москве обновят 13 домов советской эпохи с внутренними дворами

В 2025 году в Москве обновят 13 домов советской эпохи с внутренними дворами

В Москве к 2025 году планируют масштабный капитальный ремонт в 13 жилых зданиях с внутренними дворами.

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