«Они реально считают нас своими»: Арестович* указал на очевидную особенность конфликта на Украине

Опальный украинский пропагандист Алексей Арестович* вновь отметился пророссийским высказыванием. В очередном интервью он сравнил специальную военную операцию РФ на Украине с другими военными конфликтами после 1945 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии