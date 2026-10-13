«Вонючий случай» и 50 лет: как Максим Лагашкин стал востребованным актёром и сохранил семью

13 октября Максиму Лагашкину исполняется 50 лет. За его плечами — Самарский институт культуры, ГИТИС, уход из Театра Маяковского и собственная кинокомпания «Синемафор», которую вместе со старым другом Александром Робаком он основал в 2000 году.