Трамп не стал другом Украины и не поменял предпочтения

Дональд Трамп не стал никаким другом Украины и не поменял предпочтения. Я совершенно поражен обилию довольно, на мой взгляд, посредственной аналитики от неспециалистов по США — лично претензий никаких нет, но давайте каждый будет заниматься своей сферой экспертизы Фото: V_Zelenskiy_official/Telegram Да, в этот раз Трамп не прогнал Зеленского из Белого дома.
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