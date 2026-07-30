НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

87 подписчиков

Трамп не стал другом Украины и не поменял предпочтения

Трамп не стал другом Украины и не поменял предпочтения

Дональд Трамп не стал никаким другом Украины и не поменял предпочтения. Я совершенно поражен обилию довольно, на мой взгляд, посредственной аналитики от неспециалистов по США — лично претензий никаких нет, но давайте каждый будет заниматься своей сферой экспертизы Фото: V_Zelenskiy_official/Telegram Да, в этот раз Трамп не прогнал Зеленского из Белого дома.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии