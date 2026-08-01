Московский суд обязал пассажира компенсировать убытки метрополитену после падения на рельсы

Московский суд постановил взыскать с пассажира, упавшего на рельсы в состоянии алкогольного опьянения, компенсацию убытков столичному метрополитену за простой поездов, сообщается в материалах судебного дела.
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