Песков о беседе Путина с Шольцем: «Есть разногласия, но диалог важен»

МОСКВА, 15 ноября, ФедералПресс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность состоявшегося сегодня вечером телефонного разговора между Владимиром Путиным и Олафом Шольцем, подчеркнув, что, несмотря на серьезные разногласия между странами, сам факт диалога можно считать позитивным событием.