МОСКВА, 8 апреля. ФедералПресс. Дэвид Сакс, американский инвестор, назначенный американским лидером ответственным за политику в области искусственного интеллекта и криптовалют, выразил мнение, что Украина обманывает США.
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