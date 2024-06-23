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«Это ответка»: Хазин раскрыл суть и взаимосвязь событий в Севастополе и Дагестане

«Это ответка»: Хазин раскрыл суть и взаимосвязь событий в Севастополе и Дагестане

Российский политолог и экономист Михаил Хазин в эфире программы «Соловьев LIVE» раскрыл суть и взаимосвязь событий в Севастополе и Дагестане.

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