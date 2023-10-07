Боевики ХАМАС из ПТРК «Корнет» уничтожили израильский танк «Меркава»

Из Израиля поступают сообщения о целом ряде атак со стороны палестинских вооружённых формирований. При этом палестинцы на своих информационных ресурсах публикуют заявления о том, что им удалось подбить несколько единиц израильской военной техники, включая танки Merkawa.
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