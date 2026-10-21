Инсайдерская информация Инсайдер Digital Chat Station раскрыл предварительные характеристики нового смартфона с приставкой Turbo Pro от неизвестного производителя, который должен выйти ближе к концу 2026 года.
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