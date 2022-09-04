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Киевские власти угрожают учителям Энергодара

Киевские власти угрожают учителям Энергодара

pxhere.com Власти Украины постоянно шантажируют и угрожают учителям Энергодара. Таким образом Киев пытается сорвать начало учебного года в школах и хоть как-то повлиять на город, сообщил глава военно-гражданской администрации города Александр Волга.

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