Страны НАТО наращивают военное присутствие у границ России и Беларуси. Это требует своевременного реагирования, указал министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии военных ведомств двух стран в Минске в четверг, 22 октября 2026 года.