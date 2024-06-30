Искусство и развлечения: в «Авито» раскрыли профессии с высоким доходом

МОСКВА, 30 июня, ФедералПресс. Аналитики «Авито Работы» изучили вакансии и выяснили, что в июне 2024 года одной из самых высокооплачиваемых вакансий в сфере искусств и развлечений стала позиция тренера по воздушной гимнастике.