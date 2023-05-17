Глава Пентагона объявил о выделении Тайваню «существенной» военной помощи

Соединенные Штаты буквально разрываются между Украиной и Тайванем, пытаясь успеть и там и там. Пока акцент смещен в сторону Киева, но не исключается, что в ближайшем будущем Вашингтон сделает выбор в пользу Тайбэя, сразу два конфликта США не потянут.