В Якутии полицейские в рамках акции «Осторожно, мошенники!» рассказали медицинским работникам, как противостоять аферистам

Сотрудники МУ МВД России «Якутское» продолжают в рамках акции «Осторожно, мошенники!» мероприятия по информированию жителей Якутска об уловках дистанционных аферистов и обеспечению финансовой безопасности, в том числе проводят профилактические встречи с трудовыми коллективами.