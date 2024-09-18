В Астрахани выявили 26 наркопреступлений, совершенных мигрантами

Восемь преступлений было совершено в составе ОПГ. Сегодня в Астрахани состоялось заседание региональной антинаркотической комиссии под руководством главы региона, где поднимался вопрос о незаконном обороте наркотиков, которые распространяют иностранные граждане.
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