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Никола Миротич заступил в аут перед спасительным 3-очковым в матче с «Црвеной Звездой»

Никола Миротич заступил в аут перед спасительным 3-очковым в матче с «Црвеной Звездой»

Форвард «Барселоны» Никола Миротич перевел матч с «Црвеной Звездой» в овертайм, забросив 3-очковый за 2 секунды до конца основного времени встречи (84:84).

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