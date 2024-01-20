В ДК Миллеровского района прошли «Посиделки у елки»

Новый год – это волшебный праздник не только для детей, но и для взрослых. 16 января 2024 года, в уютном фойе Дома культуры Миллеровского района, прошло праздничное мероприятие «Посиделки у елки» для людей старшего поколения, которые по праву являются нашим примером для подражания.