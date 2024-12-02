🇷🇺🇪🇹 Зачем России прикладные просветительские проекты за рубежом? На днях стало известно, что в Эфиопии после открытия геологического класса Института Карпинского, открылся первый в стране центр самбо.
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🇷🇺🇪🇹 Зачем России прикладные просветительские проекты за рубежом? На днях стало известно, что в Эфиопии после открытия геологического класса Института Карпинского, открылся первый в стране центр самбо.
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