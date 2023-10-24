ОАК передала ВКС России партию новых истребителей Су-35С

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") передал Воздушно-космическим силам России партию новых истребителей Су-35С.
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