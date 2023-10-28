Новая модель Сектора Газа: какой вариант оккупационного правления выберет Израиль Ирэн ОрлонскаяВ свете недавних событий, США и Израиль ведут активные дискуссии о возможности создания временного правительства в Секторе Газа, при поддержке Организации Объединенных Наций (ООН) и с участием арабских стран.