Новая модель Сектора Газа: какой вариант оккупационного правления выберет Израиль Ирэн ОрлонскаяВ свете недавних событий, США и Израиль ведут активные дискуссии о возможности создания временного правительства в Секторе Газа, при поддержке Организации Объединенных Наций (ООН) и с участием арабских стран.
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