Кинокартины, от которых на душе жутко грустно и запредельно мрачно. Последние десятилетия человечество программируют на оптимизм: не думать о том, какая тонкая плёнка серого вещества отделяет нас от «вечной мерзлоты» рептильного мозга, как хрупка грань цивилизации, стоящая на страже границы с первобытным миром – внутренним и внешним.