Иран: Четыре человека погибли и еще 50 получили ранения в результате попадания шрапнели в результате ракетного удара Соединенных Штатов (США) по свадебной церемонии в Костаке, округ Сирик, провинция Хормозган, в вечерние часы 1 сентября.
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