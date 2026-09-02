Иран: Четыре человека погибли и еще 50 получили ранения в результате попадания шрапнели в результате ракетного удара Соединенных Штатов (США) по свадебной церемонии в Костаке, округ Сирик, провинция Хормозган, в вечерние часы 1 сентября.