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Царьград

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ЦИК Молдавии утвердила начало выборов главы Гагаузии 15 ноября

ЦИК Молдавии утвердила начало выборов главы Гагаузии 15 ноября

ЦИК Молдавии утвердила начало избирательной кампании в Гагаузии на 15 ноября. Вакансия возникла после отстранения Евгении Гуцул.

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