«Ты приходишь и просишь что-то у меня, но ты просишь без уважения», или Мировая реакция на буффонаду в Белом доме Киевская власть не может прийти в себя от случившегося Последний день зимы удался на славу.
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